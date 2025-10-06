Licencja na nurkowanie: HUAWEI WATCH Ultimate 2 to gadżet wprost z laboratorium Q!

fot. naEKRANIE.pl

Huawei chce ponownie zdobyć koronę w kategorii ultra-premium smartwatchy dla miłośników przygód, wprowadzając na rynek polski zegarek HUAWEI WATCH Ultimate 2. Przeznaczony z myślą o nurkach głębinowych, alpinistach i wszystkich, którzy uważają, że zegarki konkurencji są zbyt delikatne, Ultimate 2 łączy w sobie ekstremalną wytrzymałość z prawdziwie innowacyjną technologią.

fot. naEKRANIE.pl

Zabójczy widok

Po pierwsze, to urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wytrzymałości. Charakterystyczna ośmiokątna koperta została wykuta z płynnego metalu na bazie cyrkonu, co według Huawei zapewnia jej bezbłędną, niezwykle wytrzymałą konstrukcję. Całość zwieńczona jest ramką z nanokryształów i płytą z szafirowego szkła, dzięki czemu ekran jest wyjątkowo odporny na zarysowania i uszkodzenia.

Dostępny jest w dwóch wersjach: efektownej dwukolorowej wersji z białą i niebieską ramką w połączeniu z niebieskim paskiem z fluoroelastomeru (plus dodatkowa bransoletka z tytanu w zestawie) oraz bardziej dyskretnej, całkowicie czarnej wersji z czarnym paskiem z fluoroelastomeru. Pomimo swojej wytrzymałej konstrukcji, Huawei twierdzi, że projekt jest wystarczająco elegancki, aby można go było nosić na spotkaniach biznesowych.

fot. naEKRANIE.pl

Nigdy nie mów nigdy

Najważniejszą cechą jest bez wątpienia jego sprawność jako komputera nurkowego. Zegarek jest przystosowany do nurkowania na głębokość do 150 metrów. Jednak prawdziwą rewolucją jest nowy system komunikacji podwodnej za pomocą mini-sonaru. Nurkowie mogą tworzyć listę kontaktów, konfigurować predefiniowane wiadomości i wysyłać sygnały ping do swoich partnerów nurkowych z odległości do 30 metrów, eliminując potrzebę używania sygnałów ręcznych. W sytuacji awaryjnej sygnał SOS może być wysyłany nawet z odległości do 60 metrów. Zegarek wykorzystuje również algorytm dekompresyjny Bühlmann ZHL-16C99, zapewniając kluczowe wskazówki i ostrzeżenia dotyczące ponad 20 niebezpiecznych sytuacji, takich jak zbyt szybkie wynurzanie.

fot. HUAWEI

Quantum of Solace

Na lądzie Ultimate 2 jest równie wydajny. Jest wyposażony w zaawansowany pięciosystemowy, dwuczęstotliwościowy GPS „HUAWEI Sunflower”, który zapewnia najwyższą dokładność nawet w otoczeniu wysokich gór, gęstych lasów lub miejskich drapaczy chmur, które mogą zakłócać normalny sygnał. Możesz importować trasy i korzystać z map offline bezpośrednio na zegarku, co czyni go niezawodnym nawigatorem, gdy jesteś poza zasięgiem sieci. Urządzenie ma też funkcję wykrywania upadków, ostrzega o objawach choroby wysokościowej i pozwala sterować kamerami sportowymi DJI lub Insta360 bezpośrednio z nadgarstka.

fot. naEKRANIE.pl

Nie czas umierać

W ekstremalnie wytrzymałej kopercie kryje się w pełni funkcjonalny smartwatch. Nowa funkcja „Health on Tap” wykorzystuje przycisk X-TAP do generowania raportu zawierającego 10 kluczowych wskaźników zdrowotnych – w tym EKG i analizę fali tętna – w zaledwie 60 sekund.

Żywotność baterii jest przyzwoita, ale nie przełomowa w przypadku typowego użytkowania, oferując do 4,5 dnia pracy z telefonem z systemem Android i 3,5 dnia z urządzeniem z systemem iOS. Jednak jego wytrzymałość podczas aktywności jest imponująca: 18 godzin w trybie nurkowania, 22 godzin biegu przełajowego lub nawet 40 godzin w trybie wyprawy. Uruchomienie tryby oszczędzania energii może wydłużyć czas pracy zegarka nawet do 11 dni, co może okazać się niezwykle przydatne w krytycznych sytuacjach. Dzięki obsłudze eSIM można odbierać połączenia i odpowiadać na wiadomości bez telefonu, a NFC umożliwia płatności zbliżeniowe za pomocą aplikacji. Smartwatch jest również kompatybilny zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i iOS.

Ceny, dostępność i promocja na start

Nowy smartwatch HUAWEI WATCH Ultimate 2 jest już dostępny w Polsce. Sugerowane ceny detaliczne zależą od wybranej wersji:

Wersja niebieska z dodatkową, tytanową bransoletą w zestawie – 3999 zł .

z dodatkową, tytanową bransoletą w zestawie – . Wersja czarna – 3499 zł .

– . Wersja Special Edition z dodatkowym paskiem ze skóry wegańskiej (dostępna wyłącznie na huawei.pl) – 3549 zł.

Zegarek można kupić w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u partnerów biznesowych Huawei. Należą do nich operatorzy sieci komórkowych (Play, Plus, Orange, T-Mobile) oraz największe sieci handlowe z elektroniką (Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom).

fot. naEKRANIE.pl

Oferty premierowe (od 6 października do 9 listopada 2025 r.)

Z okazji premiery na kupujących czekają specjalne bonusy, dostępne w okresie od 6 października do 9 listopada 2025 r. Oferty różnią się w zależności od miejsca zakupu:

U operatorów komórkowych:

Klienci sieci Plus, Orange i T-Mobile przy zakupie zegarka otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 4.

Klienci sieci Play będą mieli możliwość dokupienia kamery sportowej DJI Osmo Action 5 Pro (w wersji Standard Combo) za 500 zł.

W sieciach handlowych (Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom):

Klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch bonusów: darmowe słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 4 lub możliwość dokupienia kamery sportowej DJI Osmo Action 5 Pro w obniżonej cenie.