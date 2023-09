Lies of P i świeży materiał z rozgrywki. Tak prezentuje się mroczny soulslike

fot. Neowiz

Lies of P opiera się na klasycznej opowieści o Pinokiu, ale w znacznie mroczniejszym wydaniu. Gracze wcielają się w rolę marionetki stworzonej przez Geppetta i odkrywają, że kiedyś pełne życia miasto Krat stało się ciemnym, przesiąkniętym krwią i złowrogim miejscem. Podróżując pieszo przez miasto, które ozdobione jest oszałamiającym stylem Belle Époque, gracze muszą stawić czoło biomechanicznym wrogom, używając w tym celu szerokiego arsenału broni oraz swojej mechanicznej ręki.

Pinokio, dzięki systemowi tworzenia, może wykreować 30 różnych rodzajów broni i 100 różnych kombinacji. Natomiast system Kłamstw dostępny w grze, kładzie nacisk na podjęte przez gracza decyzje, umożliwiając odblokowanie jednego z trzech różnych zakończeń.

Rozgrywka w Lies Of P porównywana jest do gier typu soulslike, co możecie zobaczyć w najnowszym materiale wideo z rozgrywki.

Lies of P zadebiutuje 19 września na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Zainteresowani mogą już teraz sprawdzić wersję demo i zapoznać się z początkiem rozgrywki.