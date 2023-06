Lies of P - data premiery ujawniona! Możecie już sprawdzić demo gry

fot. Neowiz

Na Summer Game Fest 2023 ujawniono szczegóły dotyczące Lies of P, nadchodzącej produkcji inspirowanej między innymi serią Dark Souls oraz Bloodborne. Zdradzono, że produkcja ta trafi na rynek 19 września i doczeka się zarówno standardowego wydania, jak i edycji Deluxe zawierającej dodatkową zawartość cyfrową. Ogłoszeniu towarzyszył również nowy, klimatyczny zwiastun.

Lies of P - wersja demo jest już dostępna

Co ciekawe, zainteresowani gracze nie będą musieli czekać aż do września, by samodzielnie przetestować ten tytuł, bo demo Lies of P już teraz dostępne jest na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Wersja próbna pozwala zapoznać się z wycinkiem początkowego etapu rozgrywki, w tym z systemem walki oraz pojedynkami z potężnymi bossami.