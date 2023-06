Lies of P połączy siły z Wo Long: Fallen Dynasty. Twórcy wymagających gier zapowiadają współpracę

fot. materiały prasowe

Firma Neowiz z Korei Południowej i japońskie Koei Tecmo poinformowały, że doczekamy się nietypowego crossovera pomiędzy dwoma produkcjami: Lies of P oraz Wo Long: Fallen Dynasty. Niestety na ten moment nie wiemy praktycznie nic więcej, zdradzono jedynie, że dojdzie do tego we wrześniu tego roku, a więc w okolicach premiery tego pierwszego tytułu. Być może doczekamy się jakiejś kosmetycznej zawartości w obu tych grach, która inspirowana będzie "konkurencją".

Obie produkcje dzieli naprawdę sporo, ale jest pewien punkt wspólny: są to bardzo wymagające gry, w których łatwo o porażkę nawet w starciach z "podstawowymi" przeciwnikami, a pokonanie bossów potrafi stanowić ogromne wyzwanie. Gracze mogli przekonać się tym między innymi sprawdzając wersję demo Lies of P, która została udostępniona w tym miesiącu i cieszy się dużym zainteresowaniem, bo przetestowało ją już ponad milion osób.