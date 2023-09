Lies of P stanie się łatwiejsze. Najnowsza aktualizacja wprowadza wiele zmian balansujących rozgrywkę

fot. Neowiz

Reklama

Lies of P zadebiutowało 19 września i spotkało się z pozytywnym odbiorem graczy oraz krytyków. Nie brakowało jednak opinii o bardzo nierównym poziomie trudności. Wygląda na to, że twórcy wzięli sobie je do serca, bo zdecydowali się na wypuszczenie aktualizacji o numerze 1.2.0.0, która wprowadza szereg zmian mających na celu przede wszystkim ułatwienie rozgrywki.

Zdecydowano się między innymi na obniżenie liczby punktów życia niektórych potworów. Choć nie podano konkretów, to najprawdopodobniej chodzi o tych bardziej wymagających, których można określić mianem "minibossów", bo część z nich sprawiała wrażenie "gąbek" zdolnych do przyjęcia na siebie mnóstwa obrażeń. Zwiększono też szansę na przełamanie ich obrony oraz zwiększono czas umożliwiający zadanie potężnego ciosu. Oprócz tego zdecydowano się na zmniejszenie punktów życia i ataku niektórych bossów oraz zwiększono szansę na zdobycie przedmiotów używanych do ulepszania broni i dających Ergo, czyli odpowiednik punktów doświadczenia.

Sporym ułatwieniem jest również dodatkowe zwiększenie udźwigu postaci za każdy punkt zainwestowany w stosowną statystykę oraz zmniejszenie ciężaru potężnych amuletów, które można zdobyć za wymienienie przedmiotu pozyskanego po pokonaniu bossa.

Z pełną listą zmian wprowadzonych w aktualizacji 1.2.0.0 do Lies of P możecie zapoznać się na Steamie.