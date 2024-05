Lies of P z dodatkiem. Kiedy możemy spodziewać się fabularnego rozszerzenia?

fot. Neowiz

Jakiś czas temu zapowiedziano, że Lies of P otrzyma fabularny dodatek. Chociaż minęło kilka miesięcy, to studio Neowiz nadal nie ujawniło nic więcej. Takie milczenie może być niepokojące, ale na szczęście wygląda na to, że w tym przypadku nie ma powodów do obaw.

Neowiz, składając raporty finansowe, nadal zakłada wydanie dodatku, a do tego zawęziło również okienko premierowe. W dokumencie zaznaczono, że rozszerzenie ma pojawić się w drugiej połowie 2024 roku. Nadal jest do dość rozległy termin, ale przynajmniej nieco konkretniejszy.

Lies of P okazało się niespodziewanym hitem, osiągając ponad milion sprzedanych egzemplarzy w niecały miesiąc po premierze. Tytuł zebrał też pochlebne recenzje, a twórcy, poza rozszerzeniem, mają w planach również pełnoprawny sequel.