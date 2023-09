Cyberpunk 2077 z antyrosyjskimi hasłami w ukraińskim tłumaczeniu gry. CD Projekt RED wydało oświadczenie

fot. CD Projekt

Aktualizacja 2.0 do gry Cyberpunk 2077 zadebiutowała 21 września i wprowadziła mnóstwo zmian i nowości. Wśród nich znalazło się również tłumaczenie na język ukraiński i to właśnie z nim związana jest pewna kontrowersyjna sprawa. Okazuje się bowiem, że w tej wersji znalazły się antyrosyjskie hasła, o których zrobiło się głośno w sieci za sprawą profilu Zone of Games na X, na którym pojawiło się porównanie kwestii po angielsku oraz ukraińsku.

Ukraińskie tłumaczenie zawiera odniesienia do aktualnej sytuacji i inwazji Rosji na Ukrainę. W grze pojawia się między innymi nawiązanie do słynnej rozmowy między ukraińskimi żołnierzami z Wyspy Węży i załogą rosyjskiego okrętu. W innej konwersacji podmieniono zaś angielskie słowo "assholes" na "Rusnia", czyli pogardliwe określenie używane przez Ukraińców wobec Rosjan.

Odnaleziono również graffiti będące odniesieniem do rosyjskiej okupacji Krymu. Grafika, którą załączono do poniższego wpisu, przedstawiającą herb Ukrainy i symbol Tatarów krymskich nad półwyspem krymskim.

https://twitter.com/rockpapershot/status/1706311666013471011

Jak informuje Rock Paper Shotgun, za ukraińską lokalizację gry odpowiadało SBT Localization. To ukraińska firma, która wcześniej pracowała między innymi nad tłumaczeniami takich produkcji, jak Baldur's Gate 3 czy Darkest Dungeon.

Twórcy gry wydali oświadczenie dotyczące całej sprawy, w którym przeprosili za zaistniałą sytuację. Zapowiedzieli również, że kontrowersyjne teksty zostaną usunięte z gry w nadchodzącej aktualizacji.

Ukraińska lokalizacja Cyberpunka 2077 zawiera kilka uwag, które mogą urazić niektórych rosyjskich graczy. Te uwagi nie zostały napisane przez pracowników CD Projekt Red i nie reprezentują naszych poglądów. Pracujemy nad ich naprawieniem i zastąpieniem w następnej aktualizacji. Przepraszamy za tę sytuację i podejmujemy kroki, aby to się więcej nie powtórzyło.