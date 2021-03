Life is Strange 3 – nadciąga nowa odsłona lubianej serii. Square Enix zapowiedziało swój event

fot. Square Enix

Japońska firma Square Enix zapowiedziała, że w marcu odbędzie się pierwsze wydarzenie z serii Square Enix Presents. Z opisu wynika, że będzie to prezentacja przypominająca Nintendo Direct czy PlayStation State of Play, w której trakcie poznamy plany wydawcy na nadchodzące miesiące. Event online ma trwać około 40 minut i zobaczymy tam m.in. zwiastuny, materiały z rozgrywki i ogłoszenia związane z Outriders, Marvel's Avengers czy Balan’s Wonderworld. Najciekawiej zapowiada się jednak ujawnienie kolejnej odsłony serii Life is Strange, w której ma pojawić się nowy bohater o zupełnie nowej mocy.

Square Enix Presents: Spring 2021 zaplanowano na 18 marca. Wydarzenie będzie można śledzić na kanałach wydawcy w serwisach YouTube oraz Twitch.

fot. Square Enix