Life is Strange: Remastered Collection zalicza opóźnienie. Jest nowa data premiery

Square Enix poinformowało o zmianie daty premiery Life is Strange Remastered Collection, czyli zbiorczego wydania Life is Strange oraz kontynuacji Life is Strange: Before the Storm. Odświeżone zbiorcze wydania gier będzie oferowało wizualne ulepszenia postaci oraz otoczenia, a także znacznie ulepszoną animację postaci oraz mimikę twarzy, wykorzystującą technologię motion capture. Twórcy obiecują także usprawnienia związane z silnikiem gry oraz oświetleniem.

Oficjalnym powodem opóźnienia Life is Strange Remastered Collection jest rosnąca liczba zakażeń COVID-19. Nową datą wydania dla zbiorczego pakietu jest dzień 1 luty 2022 r. Gra trafi na PC, PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch, a dzięki wstecznej kompatybilności też na PS5 i Xbox Series X/S. Warto również wspomnieć, że opóźnienie na platformę Nintendo Switch zaliczy także gra Life is Strange: True Colors.