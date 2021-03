Life is Strange: True Colors zapowiedziane – zobacz zwiastun gry! Pierwsza odsłona doczeka się remastera

Square Enix

Square Enix już wcześniej zapowiadało, że 18 marca dowiemy się czegoś więcej na temat przyszłości serii Life is Strange. Słowa dotrzymano i zapowiedziano, że jeszcze w tym roku na rynek trafi nowa odsłona cyklu – Life is Strange: True Colors. Główną bohaterką będzie tu Alex Chen, której brat zginął w tajemniczych okolicznościach. Młoda kobieta będzie starała się odkryć prawdę, wykorzystując w tym celu swoją wyjątkową zdolność Empatii, która pozwala jej doświadczać emocji przeżywanych przez inne osoby.

Life is Strange: True Colors dostępne będzie od 10 września (tego dnia zadebiutuje kompletna produkcja, a nie tylko jeden epizod) na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów marki. Ujawniono również, że tego samego dnia zadebiutuje Life is Strange: Remastered Collection. Pakiet będzie zawierał gry Life is Strange oraz Life is Strange: Before the Storm w odświeżonym wydaniu. Zestaw dostępny będzie do kupienia osobno oraz jako część True Colors - Ultimate Edition.