Tell me Why za darmo. Microsoft rozdaję grę z okazji Miesiąca Dumy

Xbox Game Studios

Microsoft ogłosił, że od pierwszego do ostatniego dnia czerwca posiadacze PC oraz konsol Xbox mogą bez żadnych opłat pobrać grę Tell Me Why autorstwa studia DONTNOD Entertainment. Tytuł dostępny jest w ramach akcji Pride Month, czyli Miesiąca Dumy. Jest to forma upamiętnienia zamieszek, do których doszło w nowojorskim Stonewall w czerwcu 1969 roku.

Ostatnie dzieło studia idealnie wpisuje się w założenia Pride Month, gdyż opowiada historię rodzeństwa, które po latach spotyka się w rodzinnym miasteczku. Jedną z głównych ról w produkcji odgrywa Tyler, transpłciowy bohater.

Na łamach naEKRANIE.pl znajdziecie pełną recenzję tego tytułu, poniżej przytaczam fragment z tekstu:

Tell Me Why to całkiem udany interaktywny thriller, którego historia intryguje już od pierwszych minut, a w ciągu około 10-12 godzin na graczy czeka sporo emocjonalnych momentów. Rozczarowuje jednak końcówka, która nie jest tak potężnym, emocjonalnym uderzeniem jak finał pierwszego Life is Strange. Mimo tego zdecydowanie jest to produkcja, z którą warto się zapoznać - o ile oczywiście nie macie alergii na mocno narracyjne gry, które przechodzą się niemal bez udziału gracza.