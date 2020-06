Liga Sprawiedliwości - Henry Cavill nie może się doczekać wydania Snyder Cut

Źródło: Zack Snyder/Warner Bros.

Zapowiedziany niedawno Snyder Cut, w którego ujawnienie nikt nie wierzył, stał się jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2021 roku. Przypomnijmy, że ze względu na problemy rodzinne, Zack Snyder odszedł w trakcie kręcenia filmu Liga Sprawiedliwości i został zastąpiony przez Jossa Whedona. Ostatecznie dostanie szansę na zaprezentowanie swojej wizji filmu na HBO Max.

Teraz projekt skomentował wcielający się w Supermana Henry Cavill. Zapytany przez Patricka Stewarta (wywiad dla Variety, a dokładnie Variety‘s Actors on Actors) słowami "Henry, co możesz mi powiedzieć o Snyder Cut?", odpowiedział:

Naprawdę nie mogę powiedzieć ci nic więcej poza faktem, że HBO Max to wyda i że będzie to ostateczna wizja filmu Zacka. Bardzo się cieszę, że udało mu się zrealizować swoją wizję. Myślę, że to ważne dla filmowca, by móc podzielić się swoją wersją danego projektu, pokazać ją światu. Sam nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. To była ciężka próba... Gdy pojawiła się Liga, była mieszanką różnych wizji, a film nie został dobrze przyjęty. W kolejnych latach legendarny Snyder Cut stał się czymś naprawdę oczekiwanym. Teraz rzeczywiście ujrzy światło dzienne i to będzie wspaniałe - być świadkiem tego, jak Zack w końcu wyda swoją wersję.

Zack Snyder

Snyder Cut zadebiutuje w 2021 roku na HBO Max.