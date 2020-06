Split - widzowie żądają usunięcia filmu z platformy Netflix. Powstała petycja

źródło: Universal Pictures

Widzowie stworzyli nową petycję, domagając się, aby film M. Night Shyamalana pt. Split został usunięty z Netflixa (w tych krajach, w których wciąż widnieje w ofercie serwisu). Powodem ma być błędne i szkodliwe przedstawienie osób z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości.

W mediach społecznościowych wystartowała kampania mająca na celu doprowadzenie do usunięcia filmu z oferty platformy; jej przedstawiciele podkreślają, że historia i postacie są obraźliwe dla osób cierpiących na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (DID), a także bardzo dla nich szkodliwe - według pewnej części widzów Split stawia je w obliczu zagrożenia, demonizuje i stygmatyzuje, a to wszystko wyłącznie w celach rozrywkowych. Ostatecznie grana przez Jamesa McAvoya postać ukazana jest jako potwór. Akcję reprezentuje hashtag #GetSplitOffNetflix.

Petycję można elektronicznie podpisać tutaj.

Rzecz jasna, pojawia się wiele głosów sprzeciwu, sugerujących przewrażliwienie, absurd, przesunięcie granic poprawności politycznej. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Split opowiada o trzech młodych dziewczynach porwanych przez mężczyznę, u którego zdiagnozowano 23 osobowości. Muszą uciec, zanim jedna z jaźni zupełnie go zdominuje. Film jest drugą częścią trylogii, którą rozpoczął film Niezniszczalny, a zamknął Glass.