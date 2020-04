Liga Sprawiedliwości - Ray Fisher o Cyborgu. Zack Snyder publikuje nowe zdjęcia ze Snyder Cut

Ogłoszony w 2014 roku solowy film o Cyborgu miał mieć swoją premierę 3 kwietnia 2020 roku. Plany studia zmieniły się, ale w pewnym momencie zaczęły się pojawiać pogłoski o możliwym występie bohatera w filmie The Flash. Zapytany o to Ray Fisher odpowiedział: - Wiem, że trwają prace i są pewne plany. Jak bardzo jestem wtajemniczony w te plany? Nie mogę powiedzieć...

Enigmatyczna wypowiedź nie ucina spekulacji, a raczej je podsyca. Zdaniem wielu aktor dał do zrozumienia, że plany na ekranową współpracę Cyborga i Flasha na dużym ekranie nie zostały skreślone. Fani zapytali go też o ewentualną szansę na dołączenie tej interpretacji bohatera do Titans. Aktor odparł:

Nasza wersja pozostanie w Lidze Sprawiedliwości. Z całą pewnością, to inna wersja Cyborga. Nie widzę go, jak w niedalekiej przyszłości odchodzi z Ligi i nagle dołącza do Tytanów. No, ale nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć...

Temat rozmowy z fanami w końcu - siłą rzeczy - przeszedł na Snyder Cut. Fisher przyznał, że nie widział tej wersji filmu, ale potwierdził, że ona istnieje.

Przy okazji - w dniu niedoszłej premiery Zack Snyder podzielił się nowym zdjęciem Cyborga. W międzyczasie reżyser opublikował dwa inne zdjęcia ze Snyder Cut. Pochodzą ze sceny rozmowy Lois Lane i matki Supermana, którą bohaterki odbyły w związku ze śmiercią herosa. We wcześniejszym zamyśle, po odbytej rozmowie, jedna z nich miała zmienić się w Marsjańskiego Łowcę, granego przez Harry'ego Lennixa. Poniżej wspomniane zdjęcia i storyboard z Łowcą, który Snyder opublikował w sieci w zeszłym roku.

Cyborg