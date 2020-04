Seriale science fiction - najlepsze tytuły w historii według RottenTomatoes. Są niespodzianki

Seriale science fiction są popularne od dekad. Można nawet powiedzieć, że gatunek prędzej osiągnął sukces na małym ekranie, niż w kinie. Przez te lata powstało wiele tytułów, które zbierały rozmaite recenzje krytyków filmowych. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się, jakie są najlepsze według portalu RottenTomatoes.com, czyli strony zbierającej wszystkie recenzje dziennikarzy opublikowanych w mediach.

Pod uwagę brany jest wynik procentowy, który jest średnią pozytywnych recenzji na temat danej produkcji. Czytamy, że w kryteriach ustawianie kolejności brano pod uwagę również przetrwanie próby czasu, wpływ na popkulturę, inspirację do tworzenia kopii i spin-offów, a nawet nostalgia. Zatem recenzje krytyków według RottenTomatoes są tylko jednym z kluczowych kryteriów ustawiania TOP seriali science fiction, bo jak wiemy, każda opinia jest subiektywna, więc trzeba wziąć wiele czynników pod uwagę, by postarać się zrealizować z tego jak najlepszy TOP.

W marcu 2020 roku poznaliśmy najlepsze seriale w historii według redakcji naEKRANIE.pl. Podejdziemy też merytorycznie do każdego gatunku seriali, by pokazać Wam co lubimy na tle tego, jak wygląda to według RottenTomatoes, czyli najpierw zestawienie seriali science fiction według Rotten, za kilka dni poznacie seriale science fiction według naEKRANIE.pl.

Pod uwagę w zestawieniu tradycyjnie nie są brane produkcji komiksowe i superbohaterskie, ponieważ przeważnie w tego typu topach mają one osobne listy. Pamiętajmy, że science fiction to bardzo rozległy gatunek, w którym zawierają się też animacje, czy komedie.

A jakie Wy lubicie seriale science fiction? Może powinniśmy zrobić też TOP według czytelników? Dajcie znać w komentarzach! Sprawdźcie też poprzednie nasze zestawienia.

Najlepsze seriale science fiction - miejsca 100-81

100. Orville

Najlepsze seriale science fiction - miejsca 80-61

80. Lexx

Najlepsze seriale science fiction - miejsca 60-41

60. Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów (2008)

Najlepsze seriale science fiction - miejsca 40-21

40. Caprica (2009)

Najlepsze seriale science fiction - miejsca 20-1