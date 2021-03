Liga Sprawiedliwości: dyrektorka WarnerMedia broni śledztwa. Ray Fisher nie ustępuje

Warner Bros.

W ostatnim czasie Ray Fisher promował w swoich mediach społecznościowych Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera, jednak po krótkiej przerwie w bojach zwrócił się do dyrektorki generalnej WarnerMedia Studios, Ann Sarnoff, w związku z jej ostatnimi wypowiedziami w wywiadzie dla magazynu Variety. Wypowiedzi dotyczyły śledztwa w sprawie rzekomego niewłaściwego postępowania Jossa Whedona w czasie pracy nad realizacją kinowej wersji Ligi Sprawiedliwości.

Sarnoff została zapytana przez dziennikarza, czy śledztwo w sprawie zachowań Whedona potwierdziło zarzuty Fishera o rasizmie ze strony pracowników studia. WarnerMedia pod naciskiem Fishera przeprowadziło wewnętrzne dochodzenie pod koniec ubiegłego roku, po czym ogłoszono, że "dochodzenie zostało zakończone i podjęto działania naprawcze".

Nasza śledcza, sędzia Katherine Forrest, wydała oświadczenie dotyczące Waltera Hamady, mówiąc, że nie ma żadnych dowodów na ingerencje Waltera w dochodzenie. Uznano, że cięcia dokonane w wersji Ligi Sprawiedliwości Jossa Whedona nie były motywowane rasowo. Traktowaliśmy to bardzo poważnie, więc zatrudniliśmy jednego z najlepszych śledczych, który dostał ogromną swobodę działania.

Variety zapytało również o to, czy szefowa WarnerMedia wiedziała o umowie NDA (zabezpieczenie informacji poufnych), którą kazano Fisherowi podpisać, by w konsekwencji uniemożliwić mu publiczne udostępnienie dalszych szczegółów na temat tego, co tak naprawdę działo się, gdy Whedon wkroczył do akcji. Sarnoff twierdzi, że nic o żadnej NDA nie wiedziała. Dodała, e Hamada zaproponował Fisherowi rolę w filmie Flash.

Najwyraźniej niektórzy w WarnerMedia myślą, że gdy pokój pełen dyrektorów stwierdza "nie możemy zostawić wściekłej czarnoskórej postaci w centrum filmu", a następnie marginalizuje/usuwa wszystkie inne osoby o innym niż biały odcieniu skóry, to wcale nie jest rasistowskie. Dziwne. Śledcza zatrudniona przez WM została zaangażowana w tę sprawę, by pomóc firmie i uniknąć prawnych zobowiązań. Ciągłe wspominanie o jej statusie (BYŁEJ) sędzi federalnej w celu wpłynięcia na opinię publiczną jest oczywiste i desperackie. Teraz jest po prostu prawniczką. Jak już powiedziałem - ludzie będą próbowali całkowicie zrzucić winę na Jossa Whedona. Toby Emmerich, Geoff Johns i Jon Berg są współodpowiedzialni, a Johns współpracował bezpośrednio z Jossem nad restrukturyzacją scenariusza w oparciu o rozmowy kierowników. Zamiast mówić o tym, czego śledztwo NIE znalazło, może w końcu powiesz, co WYKAZAŁO? Opinia publiczna jest znacznie mądrzejsza, niż myślisz. A dowód tam jest. Więcej wkrótce.

WarnerMedia nie odniosło się do komentarzy piętnujących wypowiedzi Sarnoff.