Liga Sprawiedliwości - wszczęto oficjalne śledztwo w sprawie dokrętek do filmu

fot. materiały prasowe

Jak wiadomo w 2021 roku na platformę HBO Max trafi wersja Snyder Cut filmu Liga Sprawiedliwości. Ray Fisher, który w filmie wciela się w Cyborga wypowiedział się po raz kolejny na temat sprawy toksycznej atmosfery, którą na planie dokrętek mieli wprowadzić wspomniany Whedon oraz producenci Geoff Johns i Jon Berg. Aktor wyjawił, że WarnerMedia wszczęło oficjalnie śledztwo w sprawie tych wydarzeń. Fisher ma nadzieję, że dochodzenie wykaże, że wspomniane osoby rażąco nadużyły swojej władzy.

fot. Warner

Jeden z fanów postanowił zapytać Zacka Snydera o to, czy jeden z tekstów z filmu pojawi się w jego produkcji. Chodzi tutaj mianowicie o zdanie Do You Bleed?, które Superman wypowiada do Batmana. Dla przypomnienia tę samą kwestię Mroczny Rycerz wypowiedział do Człowieka ze Stali w produkcji Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Snyder odpowiedział, że nie znajdzie się ona w jego wersji, bo nie miałoby to sensu. Jak można się zatem domyślić tekst ten powstał w czasie dokrętek, za które odpowiadał Joss Whedon.