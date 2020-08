Liga Sprawiedliwości - nowy Steppenwolf budzi grozę. Zdjęcie ze Snyder Cut

Źródło: Warner Bros.

Zack Snyder wytrwale pracuje nad swoim montażem tzw. Snyder Cut, czyli jego oryginalnej wersji filmu. Zack Snyder's Justice League będzie zupełnie innym filmem, niż to, co Joss Whedon i Warner Bros. wprowadzili do kin.

Między innymi czarny charakter znany jako Steppenwolf będzie wyglądać inaczej. Snyder opublikował zdjęcie z procesu montażu, które pokazuje nam pierwsze ujęcie złoczyńcy z nowego filmu. Wcześniej widzieliśmy jedynie szkice koncepcyjne tej wersji Steppenwolfa.

fot. HBO Max / Zack Snyder

Warto zaznaczyć, że dostrzegalne jest podobieństwo do postaci z Batman v Superman. W scenie z wersji Ultimate widzimy, że Steppenwolf miał pojawić się w roli epizodycznej i jego wizerunek zgadza się z tym, co Snyder tutaj pokazuje. Swego czasu reżyser wspominał, że jego wizja na Steppenwolfa nie trafi do wersji Whedona.

Zgodnie z zapowiedziami 22 sierpnia podczas DC FanDome zostanie opublikowany pełny zwiastun. Wówczas też poznamy szczegóły Snyder Cut i być może zostaną wyjawione niespodzianki.

Liga Sprawiedliwości - premiera w VOD w 2021 roku.