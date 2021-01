Liga Sprawiedliwości - Zack Snyder o porzuceniu kinowej wersji. Nie chciał walczyć ze studiem?

fot. materiały prasowe

Zack Snyder pracował nad filmem Liga Sprawiedliwości w 2017 roku i musiał sobie radzić z panicznymi reakcjami ówczesnych władz Warner Bros. na krytykę Batman v Superman i Legionu samobójców. Otwarcie mówiono, że Snyder zrezygnował z dalszej pracy na planie z powodu tragicznej śmierci córki i to na pewno odgrywało kluczową rolę w jego decyzji. W rozmowie z Cinemablend.com rozwija temat pokazując szersze spojrzenie na swoje motywacje.

Przede wszystkim zadano mu pytanie, czy Warner Bros. rozważało opóźnienie filmu Liga Sprawiedliwości, aby dać mu czas na żałobę i zajęcie się rodzinnymi sprawami. Jak wiemy do tego nie doszło i z wypowiedzi reżysera wynika, że taki temat się nie pojawił.

- Nie miałem energii, by walczyć ze studiem i walczyć o film. Dosłownie zero energii. Myślę, że to główna przyczyna. Jest pewien inny świat, w którym zostałbym i próbowałbym walczyć, ponieważ każdy film to walka, prawda? Byłem do tego przyzwyczajony. Po prostu nie miałem na to energii. Nie było we mnie woli walki. Zostałem pokonany przez to, co wydarzyło się w moim życiu, więc nawet nie chciałem o to walczyć. Nie obchodziło mnie to - tłumaczy Zack Snyder.

Podkreśla, że w tym momencie najważniejsza była dla niego rodzina i poradzenie sobie z tragiczną śmiercią córki.

- W tym czasie widziałem, że moja rodzina potrzebuje mnie bardziej niż ta bzdura. Musiałem to zrobić dla nich i zrobić wszystko, byśmy mogli zaleczyć rany - podkreśla.

Gdy Snyder odszedł, ówczesne władze Warner Bros. ogłosiły zatrudnienie Jossa Whedona, reżysera Avengers do dokończenia filmu. Twierdzono wówczas, że Snyder zasugerował Whedona i wspierał decyzję studia. Nigdy jednak sam reżyser tego PR-owego ogłoszenia nie potwierdził.

Kinowa Liga Sprawiedliwości zebrała fatalne recenzje, stała klapą w kinach i do tego wybuchły duże kontrowersje w związku z dokrętkami, na których Whedon miał tworzyć toksyczną atmosferę. Przypomnijmy, że według informacji Whedon podczas drogich dokrętek nakręcił 3/4 filmu wyrzucając tyle z materiału stworzonego przez Snydera. Świat zobaczy oryginalną wizję w marcu podczas premiery VOD jego 4-godzinnej wersji Ligi Sprawiedliwości.