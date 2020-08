Liga Sprawiedliwości - Zack Snyder pracuje nad zwiastunem swojej wersji filmu [ZDJĘCIE]

fot. Warner Bros.

Widowisko Liga Sprawiedliwości z 2017 roku doczeka się wersji reżyserskiej Zacka Snydera, która trafi na HBO Max w 2021 roku. Jest to wynikiem akcji fanów, którzy chcieli zobaczyć materiał nakręcony przez twórcę zanim został on zmieniony w dokrętkach prowadzonych przez Jossa Whedona. Sam Snyder bardzo promuje swoją wersję. Reżyser wrzucił do sieci zdjęcie ukazujące jego pracę nad zwiastunem Snyder Cut, który zostanie pokazany na wydarzeniu DC FanDome 22 sierpnia. Wpis Snydera możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1293228535687942144

W filmie tytułowa drużyna największych herosów uniwersum DC musi zmierzyć się z demonicznym Steppenwolfem, który pragnie zgromadzić trzy Mother Boxes, artefakty, które mają pomóc antagoniście w podbiciu Ziemi. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher i Ezra Miller.