Liga Sprawiedliwości - Ray Fisher nie boi się pozwu od Jossa Whedona za swoją krytykę

fot. Warner Bros.

Liga Sprawiedliwości wzbudza kontrowersje, które dotyczą samego filmu z 2017 roku, jak i zakulisowych wydarzeń na planie zdjęciowym. Na początku lipca 2020 roku Ray Fisher, wcielający się w rolę Cyborga, oskarżył reżysera Jossa Whedona o "obrzydliwe, obraźliwe i nieprofesjonalne zachowanie" podczas kręcenia dokrętek do produkcji. Podczas niezależnego, wirtualnego panelu Justice Con, który odbywał się równolegle z San Diego Comic Con, aktor nie wyjawił szczegółów tych wydarzeń, ale wciąż potwierdza prawdziwość swoich mocnych oskarżeń. Powiedział, że nie obawia się ewentualnego pozwu ze strony reżysera.

Zajęło mi to dwa i pół roku, aby zebrać wszystkie informacje potrzebne do zbudowania czegoś, co jest wystarczająco przekonujące, aby ludzie nie mogli temu zaprzeczyć.

Fisher wyjawił, że w ostatnich latach rozmawiał z ludźmi z planu, sprawdzając czy zgodzą się, na to, aby opowiedzieć o doświadczeniach podczas kręcenia tego filmu, jeśli będą mogli zachować anonimowość i dyskrecję. Odpowiedź była pozytywna. Teraz aktor pracuje nad tym, aby nie spotkały ich żadne nieprzyjemne konsekwencje.

Jeśli cokolwiek, co powiedziałem o tym człowieku jest nieprawdziwe, to zapraszam go całym sercem, aby pozwał mnie za zniesławienie.

Według Raya Fishera również producenci Geoff Johns i Jon Berg nie powstrzymywali Whedona od tego nieprofesjonalnego zachowania, na co Berg stanowczo temu zaprzeczył. Aktor uważa, że negowanie tego jest naganne z jego strony.

Ten człowiek się boi. A powinien, bo chcemy dotrzeć do sedna sprawy. A pamiętajcie, że wcale nie zaprzeczył, że nie było i nie wiedzieli o nieprofesjonalnym jednostkowym zachowaniu, mając na myśli siebie i Geoffa Johnsa.

Aktor nie żałuje publicznej krytyki reżysera i producentów.

Jestem w miejscu, w którym nie muszę uzasadniać sposobu, w jaki sobie z tym radzę. Cokolwiek stanie się z moją karierą czy czymkolwiek z nią związaną, nie przejmuję się tym.

Rozszerzona wersja filmu Liga Sprawiedliwości w reżyserii Zacka Snydera trafi do HBO MAX w 2021 roku.