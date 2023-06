Like a Dragon: Gaiden: The Man Who Erased His Name z datą premiery. Kiryu powraca!

SEGA

SEGA poinformowała o planach wydawniczych związanych z grą Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Okazuje się, że ma ona zadebiutować jeszcze w tym roku: 9 listopada pojawi się on na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Wydawca zaprezentował też nowy materiał wideo.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name to historia poboczna do głównego wątku serii Yakuza. Akcja ulokowana został pomiędzy odsłonami Yakuza 6, a Yakuza: Like a Dragon. Wcielimy się w niej w jedną z najbardziej lubianych postaci serii - w samego Kiryu Kazumę.

Nadchodzący tytuł to również forma eksperymentu dla SEGI. Wydawca bowiem znów zdecydował się zmienić formułę podejścia do rozgrywki. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name będzie bowiem grą z gatunku... beat'em up z opcją lokalnej kooperacji.