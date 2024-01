Like A Dragon: Infinite Wealth z płatnym New Game Plus? Tak wynika z oficjalnej strony

infinitewealth.sega.com

Reklama

Like a Dragon: Infinite Wealth zadebiutuje już za kilka dni, dokładnie 26 stycznia, ale ci, którzy zechcą ponownie przejść przez rozległą przygodę z zachowanymi umiejętnościami i ekwipunkiem, będą musieli wydać na to dodatkowe pieniądze. Oficjalna strona Infinite Wealth ujawnia, że tryb New Game Plus - funkcja zazwyczaj dostępna w wielu grach bez dodatkowych opłat - w tej produkcji jest dostępna tylko dla posiadaczy droższych edycji: Deluxe i Ultimate.

Standardowa edycja Like A Dragon: Infinite Wealth, która daje dostęp tylko do podstawowej gry, jest dostępna w cenie około 290 zł. Jednak aby uzyskać dostęp do trybu NG+, trzeba niestety wydać więcej i sięgnąć po bogatsze edycje. Tutaj ceny zaczynają się od 350 zł.

infinitewealth.sega.com

Sytuacja ta spotkała się z falą negatywnych komentarzy, choćby na subreddicie poświęconym grze. Gracze krytykują wydawcę i nazywają go chciwym. Również na krytykę zdecydował się Yong Yea, którego głosem w angielskiej wersji przemawia Kazuma Kiryu.

Żadna gra nie powinna zamykać trybu New Game Plus za paywallem. Robienie tego szkodzi dobrej woli społeczności i możliwości powtórnego grania, co na dłuższą metę jest niekorzystne. Powinna to być funkcja podstawowa lub bezpłatna aktualizacja każdej gry, która ją obsługuje.

Jak dotąd SEGA oraz RGG nie skomentowały informacji, a ta w dalszym ciągu widnieje na oficjalnej stronie gry w zakładce poświęconej edycjom.