Like a Dragon: Infinite Wealth prawie jak Animal Crossing. W grze będziemy rozbudowywać i upiększać wyspę

fot. SEGA

Reklama

Japońska seria Yakuza znana jest nie tylko z interesujących historii i długich scen przerywnikowych, ale też naprawdę wielu zróżnicowanych, pobocznych aktywności i minigier. Nie inaczej będzie wyglądać to w przypadku nadchodzącej odsłony, czyli Like a Dragon: Infinite Wealth. Teraz twórcy i wydawca postanowili przybliżyć graczom jeden z elementów, jakim będą mogli zając się gracze. Będzie nim zarządzanie Dondoko Island, czyli bezludną wyspą leżącą u wybrzeży Honolulu City. To bezludne miejsce początkowo będzie wypełnione śmieciami, ale główny bohater, Ichiban, wraz z przyjaciółmi, będzie mógł przekształcić je w bardzo atrakcyjny i piękny kurort.

Like a Dragon: Infinite Wealth - zwiastun Dondoko Island

Like a Dragon: Infinite Wealth zadebiutuje 26 stycznia 2024 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Osoby, które zamówią grę w przedsprzedaży otrzymają cyfrowy bonus w postaci dodatku Hero's Booster Pack & Special Job Set.