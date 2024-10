Zwiastun serialu Like a Dragon: Yakuza. Aż 11 nowych nazwisk w obsadzie!

fot. Prime Video

Like a Dragon: Yakuza to kolejna adaptacja gier wideo, która trafi na platformę streamingową Prime Video. Do sieci trafił zwiastun, a także ogłoszono nowe nazwiska w obsadzie. Wideo zapowiada tajemnicą postać w masce, a także intensywne emocje. Zobaczcie sami.

Like a Dragon: Yakuza - zwiastun

Like a Dragon: Yakuza - fabuła, obsada, premiera

Historia serialu rozgrywa się w dwóch przedziałach czasowych - w 1995 i 2005 roku. Opowiada o życiu, przyjaciołach z dzieciństwa i reperkusjach decyzji podjętych przez przerażającego i niezrównanego wojownika Yakuzy z silnym poczuciem sprawiedliwości, obowiązku i człowieczeństwa. Z tego opisu wynika, że serial inspirował się fabułą gry Yakuza z 2005 roku.

Like a Dragon: Yakuza

Do obsady nadchodzącej produkcji należą: Yumi Kawai (jako Yumi Sawamura), Toshiaki Karasawa (jako Shintaro Kazama), Koichi Sato (Masaru Sera), Misato Morita (w roli Aiko), Sabaru Shibutani (detektyw Date), Saki Takaoka (Reina), Ryudo Uzaki (Goda), Shohei Uno, Masaya Kato (Dojima), Hinano Nakayama (Miho) oraz Tomoya Maeno.

Premiera pierwszych trzech odcinków została zaplanowana na 24 października.