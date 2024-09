Lista wszystkich adaptacji gier w produkcji. Te gry mają trafić na wielki i mały ekran

fot. Sucker Punch Productions/BioWare/Konami

Reklama

Można coraz śmielej mówić o tym, że niesławna klątwa wisząca nad adaptacjami gier jest z roku na rok coraz bardziej efektywnie przełamywana przez kolejne udane produkcje bazujące właśnie na dziełach, w które najpierw mogliśmy grać na ekranach telewizorów i monitorów. Przykładów nie trzeba szukać daleko, ponieważ te adaptacje podbijają zarówno wielki ekran, jak i mniejszy. W tym roku mieliśmy do czynienia choćby ze znakomitym 1. sezonem serialu Fallout, który doskonale oddał realia i rzeczywistość specyficznego świata przedstawionego znanego z gier. W kinach królował nie tak dawno temu Super Mario Bros. Film, który zarobił na siebie ponad miliard dolarów, co jest fantastycznym wynikiem. Już niedługo premierę będzie mieć 2. sezon Arcane: League of Legends, gdzie 1. sezon spotkał się z ogromnym uznaniem krytyków oraz publiczności. A to i tak zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Niemal codziennie dowiadujemy się o kolejnych adaptacjach gier, które rozpoczynają produkcje. Niektóre są na jej wczesnym etapie, a inne już niedługo mają się pojawić na ekranach kin lub telewizorów. Hollywood połknął bakcyla i najwidoczniej po obsesji superbohaterami może teraz przyjść pora na growych herosów i złoczyńców.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was listę gier, które wkrótce mogą (ale nie muszą) otrzymać swoje adaptacje. Niektóre z tych produkcji lada moment zadebiutują, a na inne przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jeszcze inne zapowiedziano już jakiś czas temu i słuch po nich zaginął. Tak czy siak znajdziecie je na tej liście. Na co Wy czekacie najbardziej? A może jest gra lub seria gier, której brakuje w tym zestawieniu? Koniecznie podzielicie się tym w komentarzach.

Lista wszystkich adaptacji gier w produkcji