Lilo i Stitch - wideo z planu aktorskiej wersji. Jest tytułowa bohaterka i znane autko

fot. materiały prasowe

Reklama

Zdjęcia do aktorskiego filmu Lilo & Stitch trwają na Hawajach. Jako że są kręcone w miejscu publicznym do sieci trafiło wideo, które pokazuje nam, jak debiutantka Maia Kealoha wygląda w tytułowej roli Lilo. To pierwszy taki materiał, który pokazuje dziewczynkę.

Widzimy też autko, którym jeździła ze Stitchem. Na planie wsadzono do niego maskotkę Stitcha, która służy za punkt odwołania dla ekipy, która zastąpi go efektami komputerowymi (między innymi widzą, jak pada na niego światło). Zobaczcie sami.

Lilo & Stitch - wideo z planu

Lilo & Stitch - co wiemy?

Jako głos Stitcha powraca Chris Sanders, który pokładał go w animacji Lilo i Stich z 2002 roku. Fabuła aktorskiej wersji ma być odtworzeniem tego, co znamy z animacji. Nie ma żadnych informacji o jakichkolwiek zmianach.

Lilo i Stitch - data premiery nie jest znana. Mówiło się o czerwcu 2024 roku, ale z uwagi na to, że wciąż trwają prace na planie jest to raczej nieaktualne.