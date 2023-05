Lilo & Stitch - fani zauważyli Stitcha! Jak wygląda kosmita w live-action?

fot. materiały promocyjne

Fanom udało się uwiecznić pierwsze spojrzenie na Stitcha w aktorskiej wersji Lilo & Stitch od Disneya. Zobaczcie sami.

Choć 12-sekundowe nagranie użytkownika Reel News Hawaii nie jest wysokiej jakości, to rzeczywiście widać na nim ekipę filmową na skuterze wodnym, z figurką Stitcha, która wygląda bardzo podobnie do oryginalnej bajkowej wersji z 2002 roku: niebieska skóra, duże ciemne oczy, fioletowe akcenty na uszach. Wygląda też na to, że to jego ziemska forma, bez dwóch dodatkowych par ramion i czułek.

Lilo & Stitch - fani zauważyli Stitcha

https://twitter.com/reelnewshawaii/status/1658869982279913474

Lilo & Stitch - co wiemy o filmie?

W obsadzie live-action Disneya są już Maia Kealoha jako Lilo, Zach Galifianakis w nieznanej roli, Sydney Elizebeth Agudong jako Nani i Courtney B. Vance jako Cobra Bubbles. Tia Carrere, która pierwotnie użyczała głosu Nani w bajce, wcieli się w nową postać, panią Kekoa. Amy Hill także zagra nową bohaterkę, Tūtū.

Reżyserem remake'a jest Dean Fleischer Camp, filmowiec który dostał nominację do Oscara w kategorii najlepszego długometrażowego filmu animowanego za produkcję Marcel Muszelka w różowych bucikach. Chris Kekaniokalani Bright napisał scenariusz do adaptacji, a Ryan Halprin jest producentem wykonawczym.

Live-action Lilo & Stitch ma zadebiutować na Disney+. Data premiery jest nieznana.