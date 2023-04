Lilo & Stitch - wróci oryginalny głos Stitcha? Kahiau Machado zwolniony; tak wygląda nowy David

Fot. Disney

The Hollywood Reporter poinformowało, że Disney negocjuje rolę Stitcha i obsadził nowego aktora w roli Davida w świetle ostatnich kontrowersji. Nie chodzi o reakcję fanów na poprzedni casting, a o rasistowskie treści, które znaleziono na mediach społecznościowych Kahiau Machado. Szczegóły znajdziecie poniżej. Dajcie znać, co sądzicie.

Lilo & Stitch - Disney obsadził Cobra Bubbles. Tak wygląda agent. Fani znów wściekli

Lilo & Stitch - Disney negocjuje rolę Stitcha

Chris Sanders nie tylko wyreżyserował i napisał scenariusz do bajki Lilo & Stitch, ale odpowiada za stworzenie samego Stitcha. Użyczył mu także głosu zarówno w oryginale, jak i serialu Lilo & Stitch: The Series. I wygląda na to, że możemy go ponownie usłyszeć w tej roli!

The Hollywood Reporter poinformowało, że Disney jest na ostatnim etapie rozmów z artystą, by powtórzył swoją rolę w aktorskiej wersji Lilo & Stitch, która ma zadebiutować w 2024 roku. Negocjacje trwają.

Lilo & Stitch - nowy aktor do roli Davida + reakcje

Poprzednio poinformowano, że to Kahiau Machado zagra Davida, jednak Disney, według The Hollywood Reporter, wycofał się z tej decyzji i obsadził zamiast niego Kaipota Dudoit. Skąd ta zmiana? Ponoć sprawdzono media społecznościowe pierwszego aktora i okazało się, że używał rasistowskich zwrotów.

Warto jednak pamiętać, że casting Kahiau Machado nigdy nie został oficjalnie potwierdzony przez Disneya.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1649528800772849671

https://twitter.com/PopBase/status/1649531144642392064

Wydaje się, że fani są zadowoleni z tej decyzji i uważają, że nowy aktor lepiej pasuje do roli Davida.

https://twitter.com/hopfiIms/status/1649572512194232320

https://twitter.com/iamsikora/status/1649555248514736128

https://twitter.com/oldmenhmuu/status/1649532026544873477

Lilo & Stitch - co wiemy o filmie?

W obsadzie live-action Disneya są już Maia Kealoha jako Lilo, Zach Galifianakis w nieznanej roli, Sydney Elizebeth Agudong jako Nani i Courtney B. Vance jako Cobra Bubbles. Tia Carrere, która pierwotnie użyczała głosu Nani w bajce, wcieli się w nową postać, panią Kekoa. Amy Hill także zagra nową bohaterkę, Tūtū.

Reżyserem remake'a jest Dean Fleischer Camp, filmowiec który dostał nominację do Oscara w kategorii najlepszego długometrażowego filmu animowanego za produkcję Marcel Muszelka w różowych bucikach. Chris Kekaniokalani Bright napisał scenariusz do adaptacji, a Ryan Halprin jest producentem wykonawczym.

Live-action Lilo & Stitch ma zadebiutować na Disney+. Data premiery jest nieznana.