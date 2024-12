Wideo promocyjne muzyki w filmie Mufasa. Zapowiedź Lina-Manuela Mirandy

Fot. Materiały prasowe

Mufasa: Król lew jest kolejnym filmem Disneya, gdzie usłyszymy piosenki skomponowane przez Lina-Manuela Mirandę . Wystąpił on w materiale promocyjnym opublikowanym przez Walt Disney Studios na platformie X, gdzie opowiada o muzyce w filmie.

Mufasa – wideo z Linem Manuelem Mirandą

Lin-Manuel Miranda jest uznanym aktorem i kompozytorem, który występował w hitowym musicalu Hamilton, skomponował do niego większość piosenek i współtworzył inny hit Broadwaya, In the Heights. Już wcześniej współpracował też z Disneyem, tworząc muzykę do animowanych hitów – choćby Vaiana: Skarb oceanu czy Nasze magiczne Encanto. Za piosenkę How Far I'll Go z tego pierwszego otrzymał nominację do Złotego Globu.

Mufasa – fabuła, data premiery

Historia jest opowiadana w dwóch liniach czasowych. W teraźniejszości Timon, Pumba i Rafiki opowiadają genezę Mufasy młodym lwiątkom. Druga to oczywiście przeszłość i opowieść o Mufasie od bycia dzieckiem aż do jego dojścia do władzy.

Mufasa zadebiutuje w polskich kinach już 20 grudnia.