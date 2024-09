Linkin Park wykona hymn tegorocznych Mistrzostw Świata League of Legends

fot. materiały prasowe

Riot Games ujawniło, kto będzie wykonawcą hymnu Mistrzostw Świata 2024 League of Legends. Tym razem postawiono na zespół Linkin Park, który przygotował utwór zatytułowany "Heavy is the Crown". Teledysk do niego zadebiutuje jutro, 24 września, o godzinie 17:00 czasu polskiego. Będzie można obejrzeć go na YouTubie oraz w popularnych serwisach muzycznych.

Współpraca z Riot w celu przygotowania hymnu dla globalnej społeczności League of Legends była niesamowitym doświadczeniem - powiedział Mike Shinoda z Linkin Park. - Ten utwór jest dla nas prawdziwym wyznacznikiem nowej ery, wykorzystaliśmy nasze autorskie brzmienie i nasyciliśmy je nową energią. Nie możemy się doczekać, kiedy gracze i fani będą mogli tego posłuchać!

Warto przypomnieć, że we wrześniu Linkin Park wznowiło działalność, a szeregi zespołu zasiliła Emily Armstrong. Wokalistka znana z grupy Dead Sara zastąpiła zmarłego w 2017 roku Chestera Benningtona.