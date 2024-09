Metaphor: ReFantazio sponsorem jednego z zespołów Formuły 1. Powód zaskakuje

fot. Haas

W przyszłym miesiącu będziemy mieli okazję zagrać w Metaphor: ReFantazio, czyli nową produkcję od twórców znanej i lubianej serii Persona. Zanim jednak gra pojawi się na sklepowych półkach, to trafiła w dość nieoczekiwane miejsce, a konkretnie na bolidy i kombinezony zespołu Haas, który brał udział w odbywającym się w miniony weekend Grand Prix Singapuru Formuły 1.

Dlaczego zdecydowano się na taki krok? Powód jest zaskakujący. Okazuje się, że jeden z kierowców zespołu Haas, Nico Hülkenberg, nazywa się niemal tak samo, jak jedna z postaci, które mogą towarzyszyć głównemu bohaterowi w Metaphor - Hulkenberg.

Ta wyczekiwana gra jest spektakularna pod kątem wizualnym i wypełniona prędkością, suspensem i emocjami, których można oczekiwać od Grand Prix. To nasza pierwsza współpraca tego typu i nie możemy doczekać się, by fani wyścigów zapoznali się z porywającym światem Metaphor: ReFantazio - powiedział Mark Morrell, dyrektor marketingu w zespole Haas.

Przezwyciężanie lęku to jeden z centralnych motywów w Metaphor: ReFantazio, a pojawienie się na bolidach Nico Hülkenberg i Kevina Magnussena - kierowców znanych z robienia tego, co niemożliwe - doskonale pasuje do naszej gry, w której gracze muszą walczyć z przeciwnościami losu w walce o koronę w Royal Tournament - dodał Irvin Ducournau, dyrektor marketingu w Atlus.

Metaphor: ReFantazio - premiera 11 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5 oraz Xbox Series X|S.