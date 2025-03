fot. Razer

Fotel dla graczy Razer Iskur V2 X w eleganckim odcieniu Light Gray łączy w sobie przemyślaną ergonomię, wysokiej jakości materiały oraz nowoczesną estetykę, która doskonale wpisuje się w aktualne trendy minimalistycznego designu. Nowy wariant kolorystyczny to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na elegancki sprzęt gamingowy, który nie tylko zapewnia komfort, ale również stanowi stylowy element wystroju przestrzeni do gry.

fot. Razer

Razer Iskur V2 X Light Gray wyróżnia się przemyślanymi rozwiązaniami ergonomicznymi, które czynią go idealnym towarzyszem intensywnych sesji gamingowych:

Zaawansowane podparcie lędźwiowe – zintegrowany system wspierający naturalną krzywiznę kręgosłupa, redukujący zmęczenie i zapobiegający bólom pleców

Szeroki zakres regulacji – możliwość odchylenia oparcia aż do 152 stopni, pozwalająca na znalezienie idealnej pozycji do gry lub odpoczynku

Funkcjonalne podłokietniki 2D – pełna regulacja wysokości oraz kąta obrotu, zapewniająca optymalne podparcie dla nadgarstków i przedramion

Innowacyjna tapicerka – wielowarstwowe, oddychające włókna gwarantujące doskonałą cyrkulację powietrza, nawet podczas najbardziej emocjonujących rozgrywek

Premium komfort – poduszki z wysokiej gęstości pianki, które nie odkształcają się nawet po wielu godzinach użytkowania

fot. Razer

Nowy fotel został stworzony dla graczy o wzroście od 160 do 190 cm, oferując komfortowe wsparcie dla użytkowników o wadze do 136 kg. Jasny, neutralny odcień szarości stanowi elegancką alternatywę dla tradycyjnych, ciemnych foteli gamingowych, idealnie dopełniając minimalistyczne i designerskie przestrzenie.

Kosztujący 299,99 € (ok. 1270 zł) fotel Razer Iskur V2 X Light Gray dołącza do wersji czarnej. Oba modele są atrakcyjną alternatywą dla flagowego i co za tym idzie znacznie droższego modelu premium Razer Iskur V2 (699,99 €). Zachowując większość kluczowych funkcji ergonomicznych swojego droższego brata, oferuje korzystny stosunek jakości do ceny dla graczy, którzy nie chcą iść na kompromis między komfortem a wyglądem fotela.