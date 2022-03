Lisa Kudrow chciałaby zobaczyć reebot Przyjaciół z nową obsadą! Aktorka komentuje

fot. Materiały Prasowe

Lisa Kudrow to jedna z gwiazd serialu Przyjaciele. Aktorka powiedziała, że chętnie zobaczyłaby reboot kultowego sitcomu, pod warunkiem, że zostałby zrealizowany z zupełnie nową obsadą. Kudrow wcielała się w postać ekscentrycznej Phoebe Buffay i jak sama przyznaje - wniosła do produkcji coś, czego brakowało w jego współczesnych odpowiednikach i co trudno byłoby odtworzyć. Silne osobowości są potrzebne, ponieważ wprowadzają różnorodność (nawet jeśli nie należą do najbardziej lubianych).

Nigdy nie brakowało rozmów na temat potencjalnego rebootu. Pomysł został zainicjowany głównie przez fanów serii i w zasadzie nie jest całkowicie wykluczony. W rzeczywistości przez wiele lat koncepcja ponownego spotkania obsady nie była aktywnie realizowana. Do momentu, gdy bohaterowie powrócili, ku wielkiej radości widzów.

Przyjaciele: Spotkanie po latach - kilka zdjęć

Przyjaciele: Spotkanie po latach (Friends: The Reunion)

Odcinek specjalny Przyjaciele: Spotkanie po latach zebrał pozytywne recenzje. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer ponownie pojawili się w legendarnym studiu nagrań Warner Bros. w Burbank. Mieliśmy okazję poznać opowieść, której nie zobaczyliśmy w którymkolwiek z wcześniejszych 236 odcinków serialu - historię zza kulis, spoza scenariusza. Jednak mimo wszystko, prawdziwą nadzieję pokładano w tym, że popularna produkcja powstanie jak feniks z popiołów i zafunduje widzom kolejne odcinki. Nowy sezon Przyjaciół nie jest aktualnie brany pod uwagę, a reboot został odrzucony kilka lat temu przez ówczesnego prezesa NBC, Boba Greenblatta.

Lisa Kudrow wyraziła swoją opinię i wypowiedziała się w sposób następujący:

Z chęcią zobaczyłabym, jak to będzie wyglądało w nowej wersji. Z chęcią zobaczyłabym, co by to było. Nowa obsada i pomysły - brzmi nieźle.

Świat bardzo się zmienił od czasów, gdy królowała produkcja. Jak zauważono, reebot musiałby odpowiadać dzisiejszym trendom i wymaganiom, co wiąże się z pozbyciem się kluczowych elementów, które wyróżniały oryginalny serial.

