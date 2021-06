Przyjaciele: Spotkanie po latach - James Corden i obsada Przyjaciół we wspólnym karaoke

zrzut ekranu

Przyjaciele: Spotkanie po latach pokazuje spotkania obsady serialu Przyjaciele po latach. Wspominają, żartują i zdradzają ciekawostki z czasów pracy nad kultową produkcją. Na ekranie widzowie mogą zobaczyć głównych aktorów, czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry oraz David Schwimmer. Prowadzącym jest James Corden, który przy tej okazji przygotował także materiał w ramach swojego własnego show.

W zamieszczonym wideo widzimy wspólną przejażdżkę aktorów po studiu Warner Bros., śpiewanie I'll Be There for You, piosenki z czołówki serialu, zwiedzanie planu Przyjaciół przez Cordena, a także wspólną rozmowę w Central Perku. Zobaczcie:

Zobacz także:

Friends: The Reunion dostępny jest na HBO GO.