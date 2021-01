Listy do M. 4 online - premiera w VOD. Znamy datę

Fot. Kino Świat

Player.pl ogłosił na oficjalnej stronie, że premiera filmu Listy do M. 4 odbędzie się 1 lutego 2021 roku na platformie. Jak dowiedzieliśmy się u źródła, nie będzie w ramach PVOD, czyli indywidualnej opłaty za dostęp do treści, tylko Listy do M 4 będą dostępne dla każdego, kto ma abonament Playera.

Jest to kolejny polski film, który miał być hitem w kinach, a przez pandemię koronawirusa ma premierę w VOD. Taki los spotkały najpierw hit Sala samobójców. Hejter, a potem pierwszy polski slasher zatytułowany W lesie dziś nie zaśnie nikt. W przypadku Listów do M. 4 jest to jednak bardziej zaskakujące, bo wszyscy oczekiwali tutaj hitu frekwencyjnego w kinach na poziomie poprzednich części. Pierwsze dwie przekroczyły 2 mln widzów, a trzecia wyszła ponad liczbę 3 mln. Były to więc jedne z największych hitów polskich kin po 1989 roku.

Listy do M. 4 - obsada

Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Piotr Adamczyk, Agnieszka Dygant, Tomasz Karolak, Wojciech Malajkat, Izabela Kuna, Magdalena Różczka, Borys Szyc, Danuta Stenka, Rafał Zawierucha, Cezary Pazura, Vanessa Aleksander, Janusz Chabior, Magdalena Boczarska, Michał Zieliński, Eryk Lubos, Anna Smołowik, Mateusz Winek i Weronika Wachowska.

Listy do M. 4 - zwiastun