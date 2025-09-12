placeholder
Wkrótce będziecie mogli sprawdzić Little Nightmares 3. Kiedy zadebiutuje demo gry?

Bandai Namco ujawniło, że Little Nightmares 3 otrzyma wersję demo. Ma ona zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  little nightmares III 
Little Nightmares 3 fot. Bandai Namco
Little Nightmares III to najnowsza odsłona serii łączącej horror z elementami znanymi z przygodówek i platformówek. Tym razem za produkcję odpowiada studio Supermassive Games, a rozgrywka będzie możliwa nie tylko solo, lecz także w sieciowej kooperacji z drugim graczem. Co istotne, zainteresowani nie będą musieli kupować przysłowiowego kota w worku – wydawca, po niedawnych pokazach dla mediów, poinformował o nadchodzącej wersji demonstracyjnej.

Demo Little Nightmares 3 ma zadebiutować 17 września. Szczegóły na temat jego zawartości nie zostały ujawnione, choć można przypuszczać, że gracze otrzymają stosunkowo krótki fragment rozgrywki. Premierę pełnej wersji zaplanowano na 10 października na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, a także Nintendo Switch 1 i 2.

Koszmarna współpraca daje radę! Sprawdziłem tryb kooperacji w Little Nightmares 3

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Tagi:  little nightmares III 
