Little Nightmares 3 niczym niepokojąca kreskówka. Zobaczcie animowany zwiastun gry
Twórcy i wydawca Little Nightmares 3 przypominają o zbliżającej się wielkimi krokami premierze gry. W sieci pojawił się ciekawy i klimatyczny zwiastun.
Firmy Supermassive Games i Bandai Namco Entertainment Europe opublikowały w sieci nowy zwiastun nadchodzącego Little Nightmares 3. Tym razem postawiono na nietypową formę — zamiast standardowego wideo otrzymaliśmy animowany trailer utrzymany w stylu klasycznych kreskówek.
Little Nightmares III zadebiutuje 10 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, a także Nintendo Switch 1 i 2. Będzie to kolejna odsłona serii platformówek logicznych utrzymanych w klimacie grozy. Tym razem gracze śledzić będą losy dwójki bohaterów — Low i Alone — którzy próbują wydostać się z tajemniczego i niebezpiecznego miejsca. Zabawa możliwa będzie zarówno solo, jak i w sieciowej kooperacji z innym graczem.
Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z poniższego tekstu z wrażeniami z przedpremierowego pokazu rozgrywki.
Koszmarna współpraca daje radę! Sprawdziłem tryb kooperacji w Little Nightmares 3
Źródło: informacja prasowa
