Little Nightmares to nie tylko gry! Powstało znacznie więcej produkcji w tym uniwersum
Premiera Little Nightmares 3 oraz Little Nightmares: Enhanced Edition to dobra okazja, by przyjrzeć się także tym innym, mniej znanym projektom w uniwersum Małych Koszmarków.
10 października to ważny dzień dla wszystkich fanów marki Little Nightmares. Na rynek trafia bowiem nie tylko trzecia odsłona serii — tym razem przygotowana przez brytyjskie studio Supermassive Games, znane m.in. z Until Dawn i The Quarry — ale również odświeżona wersja pierwszej części, która otrzymała nie tylko podtytuł Enhanced Edition, ale też i graficzne usprawnienia.
Produkcji osadzonych w tym uniwersum było jednak znacznie więcej. Od premiery pierwszej odsłony w 2017 roku doczekaliśmy się debiutu nie tylko trzech gier, ale także dodatków, komiksów, a nawet klimatycznej serii podcastów. Swego czasu zapowiedziano również serial, choć aktualny status tego projektu pozostaje nieznany.
Wszystkie produkcje w uniwersum Little Nightmares
Najnowsza odsłona cyklu, Little Nightmares 3, trafiła na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, a także Nintendo Switch 1 i 2. Z ocen w sieci wynika, że Supermassive Games sprostało wyzwaniu i przygotowało grę dorównującą poziomem poprzedniczkom, a przy tym oferującą także możliwość zabawy w trybie sieciowej kooperacji. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją.
