Logitech G333 – dobrze wyposażone słuchawki douszne dla graczy

Źródło: Logitech

Współczesna branża gamingowa nie ogranicza się wyłącznie do konsol oraz komputerów osobistych. Ogromną rolę odgrywa także sektor gier mobilnych, który z roku na rok będzie rósł w siłę. Zarząd Logitecha doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego postanowił wypuścić kolejny zestaw słuchawkowy skrojony dla tych, którzy najczęściej grają na urządzeniach przenośnych.

Na pierwszy rzut oka model Logitech G333 wygląda znajomo. Sprzęt przywodzi na myśl takie zestawy słuchawkowe jak Astro A03 czy Logitech G333 VR i warto zauważyć, że zbieżność nazwy z tym ostatnim produktem nie jest przypadkowa. Wersja z końcówką VR została zaprojektowana do wykorzystania w parze z goglami do rzeczywistości wirtualnej i można kupić ją m.in. w oficjalnym sklepie Oculusa, a Logitech G333 jest naturalnym rozwinięciem tego VR-owego modelu.

Nowy zestaw zaprojektowano jednak w taki sposób, aby zadowolił możliwie jak najszersze grono odbiorców. Pomoże w tym przejściówka ze złącza 3,5mm na USB-C, którą dołączono do pudełka. Dzięki niej możliwe będzie wpięcie słuchawek zarówno do sprzętu VR, jak i nowszych urządzeń mobilnych pozbawionych klasycznego złącza słuchawkowego.

Warto zauważyć, że mimo dodatkowego gadżetu dorzucanego do zestawu, rekomendowana cena G333 jest identyczna co modelu G333 VR i wynosi 50 dolarów. Nie zmieniły się także główne założenia produktowe – to słuchawki skrojone z myślą o graczach i to w środowisku gamingowym powinny sprawdzić się najlepiej. Jeśli zatem zagrywasz się w mobilnego Fortnite'a albo szukasz uniwersalnych słuchawek, które podłączysz zarówno do Oculusa Quest, jak i nowego smartfona, być może Q333 jest tym sprzętem, który przypadnie ci do gustu.