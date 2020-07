Logitech G Pro X Wireless– nowe bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Źródło: Logitech

Inżynierowie Logitech G postanowili odświeżyć ubiegłoroczny model słuchawek Pro X i wzbogacić je o moduł bezprzewodowego przesyłania dźwięku. Z technologicznego punktu widzenia mamy do czynienia dokładnie z tą samą konstrukcją co w przypadku modelu podstawowego, zmienił się jedynie sposób transmisji ścieżki audio. Za reprodukcję dźwięku odpowiadają 50-milimetrowe przetworniki przystosowane do symulowania brzmienia przestrzennego 7.1, z kolei muszle wykonano z pianki z pamięcią kształtu, która idealnie dopasuje się do fizjonomii naszych uszu.

Podobnie jak w przypadku przewodowego modelu, tu również otrzymamy do dyspozycji mikrofon kompatybilny z technologią Blue VO!CE. Dzięki niej będziemy mogli skorzystać z filtrów redukcji szumów działających w czasie rzeczywistym, które zadbają o to, aby nasz głos brzmiał czysto i wyraźnie w każdych warunkach.

Choć Logitech G Pro X Wirelessdziałają bezprzewodowo, znajdziemy w nich złącze USB-C, które służy do ładowania urządzenia. Według zapewnień producenta w pełni naładowana bateria wystarczy na 20 godzin nieprzerwanej pracy. A moduł bezprzewodowy pozwoli oddalić się od komputera na odległość nawet do 13 metrów. Zazwyczaj podczas gry znajdujemy się znacznie bliżej peceta, ale np. podczas słuchania muzyki będziemy mogli bez problemu przemieszczać się po całym mieszkaniu bez obaw, że słuchawki nagle zerwą połączenie z komputerem.

Logitech G Pro X Wireless zadebiutują na polskim rynku w sierpniu 2020 roku i zapłacimy a nie 849 zł.