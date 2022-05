Loki - dlaczego Kate Herron zrezygnowała z reżyserowania 2. sezonu? Komentarz artystki

materiały prasowe

Kate Herron wyreżyserowała 1. sezon Lokiego, jednak zrezygnowała z tej roli w kontynuacji serialu MCU. Artystka stwierdziła, że zrobiła już z Bogiem Podstępu wszystko, co chciała, więc chce teraz zająć się innymi projektami. W rozmowie z Variety rzuciła jednak trochę więcej światła na tę decyzję.

Reżyserka zdradziła, że miała rozmowę z Marvel Studios odnośnie potencjalnego powrotu, zanim zdecydowała, że to nie dla niej.

Oto jak skomentowała sprawę:

Byłam na planie serialu jakieś trzy lata łącznie. Czułam, że włożyłam w ten projekt już wszystko. To prawie jak opowieść przy ognisku, w której każdy filmowiec może dać coś od siebie i podzielić się swoją perspektywą. Miałam wrażenie, że dałam już naprawdę dużo. Pomyślałam: "Czuję że to była już moja praca przy Lokim. Mam wrażenie, że ktoś nowy i ze świeżym spojrzeniem to coś, co stworzy dobry 2. sezon."

Loki - odcinek 5

Kate Herron odniosła się także do wypowiedzi Russella T. Daviesa odnośnie coming outu Lokiego. Reżyserka jest dumna z tego, co zrobili w serialu i ma nadzieję, że otworzy to furtkę przyszłym projektom. Zgadza się jednak, że powinny pojawić się historie na większą skalę.