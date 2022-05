Thor: miłość i grom - analiza zwiastuna. Geneza Gorra, hołd dla Lokiego, moc Zeusa, Living Tribunal!

Marvel

Thor: miłość i grom otrzymał drugi zwiastun, który w przeciwieństwie do pierwszego trailera filmu Marvel Studios wyjawia nam już sporo jeśli chodzi o zasadniczą oś fabularną ekranowej historii. Choć w materiale brylują Chris Hemsworth i Natalie Portman, dla wielu odbiorców najważniejszymi postaciami ukazanymi w wideo staną się Gorr, główny złoczyńca opowieści, oraz Zeus. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że zwiastun zawiera nawet więcej easter eggów i innych smaczków - jego analiza jest czystą przyjemnością.

Dlaczego ujęcia przedstawiające Gorra, Rzeźnika Bogów, utrzymane są w czarno-białej tonacji? Jaka jest prawdziwa geneza antagonisty i w jaki sposób łączy się ona z Knullem, władcą symbiontów? Czy do MCU nadciągają tak potężne byty jak Living Tribunal i kochanka Thanosa, Śmierć? Co materiał mówi nam o Zeusie? Gdzie w materiale ukrył się przed nami Loki? Z jakiego powodu ekranowy strój Thora nieustannie się zmienia? Co ma na głowie Kraglin? Czy Jane Foster aka Potężna Thor została wymazana w trakcie pstryknięcia Thanosa?

Na te i nie tylko na te pytania szukamy odpowiedzi w ramach poniższej analizy zwiastuna. Mamy nadzieję, że pozwoli Wam ona lepiej przygotować się na nadchodzący film i wejść głębiej w ekranowy świat, który chce roztoczyć przed nami Taika Waititi. Ta rzeczywistość porywa - i mamy nadzieję, że do takiego samego wniosku dojdziemy 8 lipca, kiedy to produkcja zadebiutuje w polskich kinach.

Thor: miłość i grom - analiza 2. zwiastuna. Gorr, Loki, Zeus, Living Tribunal

Zwiastun rozpoczyna się od sekwencji, w której Korg opowiada o przygodach Thora młodym kosmitom posiadającym niebieską skórę. Na tej podstawie w sieci powstały spekulacje, że bóg burzy przebywa w pustynnym świecie zwanym Indigarr. Mieszkańcy tej planety za swoich bogów uznawali gigantów określanych jako Sky Lords – ci ostatni zapewniali z kolei modlącym się do nich wyznawcom deszcz.