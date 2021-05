Loki - twórca serialu o powiązaniach z drugim Doktorem Strange'em. Nowe plakaty

Marvel

Loki, w którym Tom Hiddleston wciela się w tytułowego antagonistę, już wkrótce trafi na platformę Disney+. Michael Wadron jest producentem wykonawczym serialu i głównym scenarzystą, który odpowiedzialny jest także za scenariusz do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. To właśnie on w nowym wywiadzie odniósł się do możliwych powiązań między serialem Disney+ a filmem kinowym.

Widzowie oczekują, że Loki zabierze nas w podróż po multiwersum, a to musiałoby oznaczać choć drobne powiązania z drugim Doktorem Strange'em. Michael Waldron odniósł się do możliwych powiązań pomiędzy produkcjami w następujący sposób:

Wszystkie te historie na swój sposób są ze sobą powiązane i wpływają na siebie. Myślę, że z pewnością naszym celem w przypadku serialu Loki było to, aby miał on szerokie konsekwencje w rozwoju MCU. Czy zatem musiałem posprzątać trochę bałaganu, który zrobiłem [w Lokim]? Może i tak.

Odpowiedź tradycyjnie zbyt wiele nie ujawnia, ale daje nadzieję na to, że pojawią się chociażby odniesienia do serialu WandaVision, w którym oglądaliśmy przemianę Wandy w Scarlet Witch, a która pojawi się w drugiej części Doktora Strange'a. Poniżej możecie zobaczyć nowe plakaty z bohaterami filmu oraz trzy nowe zdjęcia umieszczone w Total Film.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1397960791631052801

Loki - plakat

W obsadzie zobaczymy również: Owena Wilsona, Wunmi Mosaku i Gugu Mbatha-Raw, a także Sophia Di Martino, Cailey Fleming, Richard E. Grant oraz Sasha Lane.

Loki - premiera serialu już 9 czerwca na Disney+.