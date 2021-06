Loki z większym wpływem na MCU od poprzednich seriali Disney+? Tak zapowiada Kevin Feige

Loki będzie trzecim serialem w historii Kinowego Uniwersum Marvela, który zadebiutuje już 9 czerwca na Disney+. Fani oczekują kolejnej udanej produkcji, zaś Kevin Feige, szef Marvel Studios zapowiada, że może to być serial o większym wpływie na MCU od WandaVision i Falcon i Zimowy żołnierz.

Wcześniejsze zapowiedzi, ale też pierwsze opinie krytyków wskazują, że Loki będzie pierwszym serialem, który wyraźnie wprowadzi nas do konceptu multiwersum w MCU. Zdaje się to potwierdzać sam Kevin Feige, który stwierdził, że Loki będzie bardzo ważnym serialem dla Kinowego Uniwersum Marvela, być może najważniejszym z dotychczasowych. Co to dokładnie oznacza? Przekonamy się niebawem.

W sieci pojawiła się też masa nowych spotów oraz klipów prezentujących konkretne sceny z pierwszego odcinka serialu:

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1401916862569619461

W innym z materiałów promujących serial mamy potwierdzenie, że Loki jest postacią niebinarną. Nie wiadomo jednak, czy wątek ten zostanie mocniej podkreślony w samym serialu. Zobaczcie grafikę z kartoteką bohatera w TVA:

https://twitter.com/LokiOfficial/status/1401569573455810561