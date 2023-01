Loki - nowe doniesienia o możliwej roli Kanga w 2. sezonie serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Kang Jonathana Majorsa pojawi się też w 2. sezonie serialu Loki. Kilka dni temu mieliśmy jednak nieco bardziej precyzyjne (ale wciąż niepotwierdzone) doniesienia związane z obecnością w serialu kilku wariantów tej postaci. Daniel Richtman, znany insider z branży rozrywkowej, podzielił się tymi informacjami i zapewnił, że w nowym sezonie widzowie zobaczą więcej podróży w czasie.

Na swoim Patreonie, Richtman ujawnił teraz, że jeden z wariantów Kanga będzie "wynalazcą z przeszłości", który chce "kupić rzeczy od ludzi, aby wpłynąć na przyszłość". Jeden z użytkowników zapytał Richtmana, czy ten wariant to Victor Timely, wersja Kanga z komiksów, na co dziennikarz odpowiedział, że nie wie tego, ale jest to bardzo prawdopodobne.

Marvel

Dla przypomnienia, Victor Timely jest wariantem Nathaniela, który po pokonaniu przez Avengers, podróżuje w czasie do 1901 roku i tworzy miasto Timely, znane później jako Chronopolis. Jeśli ta plotka okaże się prawdziwa, pytanie brzmi, co dokładnie zamierza kupić ta wersja Kanga, co by mogło wpłynąć negatywnie na przyszłość.