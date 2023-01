Kang vs Thanos - czym złoczyńcy MCU różnią się od siebie? Scenarzysta tłumaczy

Marvel

Zapowiedziany film Avengers: The Kang Dynasty przedstawi widzom starcie między tytułową drużyną a Kangiem Zdobywcą, którego poznamy w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania. Przy Sadze Nieskończoności głównym złym był Thanos, natomiast teraz przy Sadze Multiwersum rządzić będzie Kang. Co go różni z Szalonym Tytanem?

Wcześniej wcielający się w Kanga Jonathan Majors przyznał, że Kang to zupełnie inny świat od Thanosa, jak również dodał, że jego "zdanie na pewne tematy jest inne" od Thanosa. Nieco szerzej do tego zagadnienia odniósł się Jeff Loveness, scenarzysta zapowiedzianego widowiska o Avengers, ale również wspomnianego Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Jego zdaniem, Kanga wyróżnia człowieczeństwo. Zauważa, że Thanos to ikoniczny złoczyńca, ale też jest wielkim fioletowym gościem stworzonym za pomocą CGI. Jest kosmitą. Rzeczą, na której scenarzysta chciał się oprzeć jest to, że Kang jest przede wszystkim istotą ludzką. Określa Kanga także jako "bardzo samotna postać" sugerując, że fani zobaczą w nim "człowieczeństwo, a nawet pewną wrażliwość", zanim ten stanie do walki z Avengers.

Kim jest Kang Zdobywca?

Kluczowym dla zrozumienia znaczenia Kanga Zdobywcy dla uniwersum Marvela zagadnieniem jest to, że w jego przypadku mówimy nie o jednej, a o wielu postaciach, będących de facto różnymi wersjami Kanga. Pod tym przydomkiem w komiksach debiutował on we wrześniu 1964 roku w zeszycie „Avengers #8”, a jego twórcami byli Stan Lee i Jack Kirby. Niecały rok wcześniej w zeszycie „Fantastic Four #19” pojawił się jednak faraon Rama-Tut, inna wersja złoczyńcy.

Scenarzysta mówi też o bardzo ciekawym aspekcie związanym z tym, że obecnie w MCU narodziło się wielu nowych herosów, a staną oni teraz do walki z potężnym Kangiem. Nazywa to "generacyjnym" wyzwaniem, co zmusi bohaterów do zadania sobie pytania, czy są w stanie sprostać takiemu zagrożeniu?