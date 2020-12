Loki podbił Wasze serca? To co powiecie na to, jeśli do serialu dołączy Kang Zdobywca?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zaprezentowany w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu zwiastun serialu Loki w błyskawicznym tempie podbił serca fanów na całym świecie - również na naszej stronie popularność tego materiału przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Wygląda jednak na to, że nadchodząca produkcja Disney+ skrywa nawet więcej niespodzianek, niż początkowo zakładaliśmy. Według nowych spekulacji to właśnie w tej serii może bowiem zadebiutować kolejny główny złoczyńca MCU, Kang Zdobywca, w którego rolę wcieli się Jonathan Majors.

W czasie Dnia Inwestora Disneya szef Marvel Studios, Kevin Feige, ogłosił, że antagonistę na pewno zobaczymy w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Brandon Katz w trakcie podcastu The Post-Credit, powołując się na "wiarygodne źródła", wyjawił jednak, że Kang miałby wcześniej pojawić się także w Lokim - dziennikarz nie podał żadnych innych szczegółów związanych z tą kwestią.

To nie pierwszy raz, gdy w sieci możemy natrafić na pogłoski o udziale Zdobywcy akurat w tym serialu - pierwsza tego typu rewelacja dotarła do nas w lutym tego roku, jeszcze przed obsadzeniem roli łotra. Warto zauważyć, że wprowadzenie Kanga w Lokim wydaje się mieć naprawdę mocne uzasadnienie fabularne: produkcja Disney+ odwoła się w końcu do podróży w czasie, niezwykle istotnego motywu w komiksowej historii Zdobywcy.

Loki - analiza zwiastuna

Zwiastun rozpoczyna się od sceny z filmu „Avengers: Koniec gry” – Loki kradnie Tesserakt, otwierając za jego pomocą tunel czasoprzestrzenny. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że status Kamieni Nieskończoności w MCU jest w chwili obecnej niejasny. Pstryknięcie Thanosa zredukowało je do wielkości atomów, natomiast kolejne działania Mściciele przeprowadzali już z artefaktami „pożyczonymi” z wcześniejszych linii czasowych. Odkładający je na właściwe miejsce Kapitan Ameryka nie mógł więc wiedzieć, dokąd z Kamieniem udał się Loki. Zwróćmy uwagę, że antybohater, lądując na pustyni, nie trzyma w swojej dłoni Tesseraktu – ten albo musiał zniknąć po jego użyciu, albo w międzyczasie Loki przeżywał także inne przygody, w trakcie których stracił przedmiot.