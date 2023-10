Loki - jaki będzie średni czas trwania odcinków 2. sezonu?

Marvel/Disney+

Loki powraca z 2. sezonem, na co fani Marvela czekają z niecierpliwością. Bohater już niedługo zagości na małym ekranie - do premiery pierwszego odcinka został niecały tydzień. W międzyczasie wypuszczono informację o długości kolejnych epizodów.

Loki: sezon 2 - czas trwania odcinków

Już wcześniej ujawniono, że 1. i 2. odcinek Lokiego będą trwały kolejno 39 i 44 minuty (nie wliczając napisów końcowych).

Użytkownik X (Twittera) podał, że długość 3. i 4. epizodu wynosi 53 i 48 minut (48 i 45 bez napisów). To oznacza, że średnia długość może wynieść około 45 minut.

To wciąż nie uspokaja nerwów niektórych fanów. Odcinki są wciąż krótsze niż średnia długość 1. sezonu (50 minut). Co więcej, widzowie obawiali się, że serial spotka podobny los, co Tajną inwazję. Jednak w przypadku serialu z Nickiem Furym, z biegiem czasu odcinki były coraz krótsze. Na ten moment, Loki wydaje się utrzymywać podobną długość przez cały sezon. Nie znamy jeszcze czasu trwania finałowych odcinków, więc może to ulec zmianie.

Loki: sezon 2. - fabuła, obsada, produkcja

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z szokującego finału. Loki musi walczyć o duszę TVA. Razem z Mobiusem i innymi powracającymi postaciami przemierzają multiwersum w poszukiwaniu Sylvie, Renslayer i Miss Minutes. Odkryją prawdę, co to oznacza mieć wolną wolę i większy cel.

W obsadzie są Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr oraz Neil Ellice. Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw oraz Kasra Farahani wyreżyserowali odcinki. Eric Martin jest głównym scenarzystą. Jest to zmiana, bo pierwszy sezon pisał Michael Waldron, który tutaj pełni rolę producenta wykonawczego.

Loki - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu już 6 października 2023 roku na Disney+. Kolejne epizody będą ukazywać się w każdy kolejny piątek, aż do finału 10 listopada.