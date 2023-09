Loki - usunięta scena z Chrisem Hemsworthem. Oto Thor-żaba

Marvel

W pierwszym sezonie Loki pojawił się na chwilę Throg, czyli inna wersja Thora z alternatywnego świata równoległego. W tej wersji jest on... żabą. Chris Hemsworth zagrał go, podkładając głos. Do sieci trafiła usunięta scena, pokazująca starcie Throga z Lokim i krótki dialog wygłoszony przez Hemswortha.

Loki - usunięta scena

Swego czasu Kate Herron, reżyserka Lokiego, potwierdziła, że Chris Hemsworth nagrał dubbing tej postaci. Tak wówczas mówiła o tej scenie:

- Dostanie Thorga było świetnie. Nagraliśmy do tej roli Chrisa Hemswortha. To jest nowe nagranie jego dialogu. Całkowicie nowe, nie użyliśmy niczego, co było nagrane wcześniej.

Przypomnijmy, że już 6 października na ekrany powróci Loki z 2. sezonem. Platforma Disney+ opublikowało zwiastun i inne materiały. Wszyscy mają duże oczekiwania po tak dobrze ocenianym pierwszym sezonie. Powrót MCU do formy? Nie wiadomo, czy Throg pojawi się w 2. sezonie serialu.